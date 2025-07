Com Lucas Sasha, Fortaleza embarca para duelo contra o Bahia pelo Nordestão; veja relacionados

O Fortaleza embarcou no fim da tarde desta terça-feira (8) para Salvador. A equipe enfrenta o Bahia nas quartas de final da Copa do Nordeste. Para o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 atletas. O destaque é a presença de Lucas Sasha, que está de saída do Tricolor.

O volante Lucas Sasha aceitou proposta do Athletico-PR. O jogador de 35 anos volta de lesão. O contrato do jogador com o Leão vai até o fim de 2025. Apesar do acerto, nenhum dos clubes se manifestou oficialmente sobre o acerto.

Quem está de fora é Zé Welison e Kervin, a dupla não foi relacionada por opção técnica. Outros dois atletas também não viajaram: Ryan Guilherme e Tucu Herrera. Os jogadores não foram inscritos na competição. Moisés, David Luiz e Bruno Pacheco estão no departamento médico.

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (9), quando enfrenta o Bahia em duelo das quartas de final do Nordestão. O duelo será às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS: