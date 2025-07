Lucas Sasha aceita proposta do Athletico-PR e pode deixar o Fortaleza

O volante Lucas Sasha encaminhou saída do Fortaleza para o Athletico-PR. O atleta de 35 anos negociava renovação de contrato junto ao clube, mas recebeu e aceitou uma oferta do Furacão, com grande aumento salarial. Assim, o Leão trabalha em uma compensação financeira para o acordo.

O Diário do Nordeste apurou que o valor oferecido pelo time paranaense é próximo de R$ 2 milhões. A expectativa é de que uma decisão seja anunciada até sábado (3), com aceitação da transferência.

O contrato com o Fortaleza era até o fim de 2025. Deste modo, a partir deste mês, poderia assinar pré-contrato com qualquer clube. Apesar disso, o Athletico-PR quer contar com o atleta de imediato.

No Pici desde 2022, foi peça importante sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda. Ao todo, foram 119 partidas disputadas com a camisa tricolor, totalizando três gols e duas assistências, com as conquistas do Campeonato Cearense (2023) e Copa do Nordeste (2024), além de campanhas históricas na Série A, Libertadores e Sul-Americana.