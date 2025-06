Fortaleza acerta renovação de contrato de Lucas Sasha até o fim de 2026

O Fortaleza acertou a renovação de contrato do meio-campista Lucas Sasha, em meio à procura do Athletico-PR pela contratação do jogador. O Diário do Nordeste apurou que o novo vínculo será válido até o fim da temporada 2026.

Nesta segunda-feira (16), o Diário do Nordeste havia noticiado a proposta do Athletico-PR por Lucas Sasha, mas diante da investida do Furacão, o departamento de futebol do Fortaleza, liderado pelo CEO Marcelo Paz, agiu rápido para assegurar a permanência.

Legenda: Lucas Sasha se recupera de lesão no Fortaleza Foto: Kid Jr/SVM

O meio-campista tinha contrato com o Tricolor do Pici apenas até o fim da temporada 2025 e, com isso, poderia assinar pré-contrato com outra equipe a partir de 31 de junho. Agora, ele tem permanência assegurada no Leão por mais uma temporada e meia.

Lucas Sasha está no Fortaleza desde a temporada 2022 e já soma 119 jogos com a camisa tricolor. Na atual temporada, o volante já disputou 20 partidas, sendo considerado uma das principais peças do time. Ele se recupera de uma cirurgia no braço.