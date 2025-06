Lucas Sasha recebe proposta do Athletico-PR e pode deixar o Fortaleza

O volante Lucas Sasha, do Fortaleza, pode estar de saída do clube. Ele recebeu proposta do Athletico-PR e há negociação em andamento com possibilidades de transferência do meio-campista. A informação confirmada pelo Diário do Nordeste foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Porém, o Furacão negocia com o Fortaleza para tentar liberação do atleta a partir de agora. A negociação segue em andamento e o Diário do Nordeste apurou que a proposta salarial do Furacão é maior ao que ele recebe no Leão do Pici. Entretanto, o Fortaleza conta com o jogador e não tem interesse na saída.

O camisa 88 tem contrato com o Tricolor até o fim de 2025 e, com isso, já poderá assinar pré-contrato com outra equipe a partir de 31 de junho.

Lucas Sasha está no Fortaleza desde 2022 e se tornou peça importante no elenco comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Ao todo, ele tem 119 jogos com a camisa leonina. Em 2025, fez 20 partidas e, mesmo no momento de crise do Leão do Pici, é um dos jogadores mais regulares da equipe.

Nesta segunda-feira (16), além de acertar a permanência de Vojvoda, o Fortaleza também encaminhou a saída de Pedro Augusto ao Sport.