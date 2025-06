Fortaleza sinaliza interesse em seguir com Pikachu em meio a especulações de saída

O Fortaleza sinalizou o interesse em continuar contando com o ala Yago Pikachu no restante da temporada 2025. Em fim de contrato no Leão, o jogador vinha sendo procurado por clubes do Brasil e do exterior no mercado de transferências.

O Diário do Nordeste apurou que o clube sinalizou ao staff de Pikachu que pretende continuar com o jogador. Nesse caso, a tendência é que ele renove com o Fortaleza, já que possui uma cláusula de renovação automática de contrato em caso de metas atingidas.

Legenda: Pikachu durante jogo pelo Fortaleza Foto: Ismael Soares / SVM

Esta meta se refere ao número de partidas que o atleta participar na temporada, mas o número exato não foi divulgado. A tendência, no entanto, é que o ala atinja o número, já que é o segundo jogador com mais partidas pelo Fortaleza em 2025, com 32 jogos.

Yago Pikachu soma 31 jogos disputados pelo Fortaleza na temporada 2025, com quatro gols e duas assistências. Apesar de não ser considerado titular absoluto de Vojvoda, ele é o segundo jogador que mais jogou pelo Leão no ano, ficando de fora de apenas quatro jogos