Fortaleza encaminha saída de Pedro Augusto ao Sport

O volante Pedro Augusto, do Fortaleza, está próximo de fechar com o Sport/PE. Com pouco espaço no elenco de Vojvoda, o camisa 28 do Tricolor de Aço deve chegar com contrato definitivo, conforme apurou o Diário do Nordeste. O contrato dele com o Fortaleza vai até o fim de 2026.

O atleta tinha despertado o interesse do clube pernambucano e do Juventude/RS, mas o Leão da Ilha é quem deve levar a melhor. A negociação está avançada e a expectativa de conclusão é nas próximas semanas.

Em 2025, Pedro Augusto só disputou cinco partidas, sendo uma na Série A do Brasileiro. Isso facilitaria a negociação, permitindo que ele defenda outro clube na competição.

Na última janela, que fechou no dia 10 de junho, dois atletas deixaram o Pici: o zagueiro Titi e o volante Pol Fernández.