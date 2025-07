Matheus Pereira é o único reforço do Fortaleza que pode estrear contra o Bahia, na Copa do Nordeste

Entre os reforços do Fortaleza que chegaram na metade deste ano, Matheus Pereira é o único que pode fazer sua estreia contra o Bahia, nesta quarta-feira (8), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O confronto decisivo acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h30.



Isso porque o meio-campista foi contratado e regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ainda na janela extra da Copa do Mundo de Clubes, que se encerrou no dia 10 de junho. Os demais reforços, Tucu Herrera e Adam Bareiro, não poderão atuar contra o time baiano, pois ainda não estão no BID. Isso só será possível quando a janela de transferências abrir, na próxima quinta-feira (10), e a diretoria do Fortaleza regularizar seus contratos junto à CBF.



Veja também Jogada Reforço do Fortaleza, Tuco Herrera exalta Clássico-Rei e vive expectativa para jogo Jogada No radar do Fortaleza, volante Jorman Campuzano encaminha acerto com Atlético Nacional Jogada Marcelo Paz confirma Bareiro e fala sobre três centroavantes no elenco: "Vojvoda sabe gerenciar" Alexandre Mota Com Bareiro, Fortaleza tem 5 maiores compras da história do futebol cearense; veja ranking

Com contrato até dezembro de 2027 e opção de renovação por mais uma temporada, Matheus Pereira atuava no Eibar, da segunda divisão espanhola, até o final de maio. A partida mais recente dele foi no dia 25, quando jogou 86 minutos contra o Córdoba e se despediu sendo celebrado pelos torcedores.

No anúncio da contratação, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, descreveu as principais valências de Matheus e como ele pode agregar no Tricolor. “Um jogador de meio-campo versátil, que pode atuar iniciando o jogo, mas também na construção de jogada chegando mais no terço final com um bom passe para gol”, disse.