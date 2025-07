Com Bareiro, Fortaleza tem 5 maiores compras da história do futebol cearense; veja ranking

Em busca de reforços para a sequência de 2025, o Fortaleza investiu altos valores em duas contratações na atual janela de transferência: os atacantes argentinos Adam Bareiro (River Plate-ARG) e José Herrera (Argentinos Juniors-ARG). As movimentações entram no ranking de principais compras da história do futebol cearense, deixando agora o Leão com as cinco maiores.

O primeiro custará US$ 1,8 milhão por 70% dos direitos econômicos, em acordo que ainda será oficializado. Já o segundo citado envolve cifras de U$ 2,4 milhões, também por 70% dos direitos econômicos, em vínculo firmado até 30 de junho de 2030, conforme anunciado pelo próprio clube.

O recorde da lista é o retorno do atacante Moisés, em operação junto ao Cruz Azul-MEX. Na ocasião, o time leonino o vendeu para o futebol mexicano e depois recomprou. Como tinha US$ 1,8 milhão para receber, pagou mais US$ 2 milhões no acordo, no que totalizou R$ 3,8 milhões (cerca de R$ 18,4 mi) em 2024.

O Top-3 é formado pelas compras do atacante Machuca (R$ 12,5 mi) e do volante Caio Alexandre R$ 12,5 mi). Vale ressaltar que ambas foram por US$ 2,5 milhões, mas a cotação do dólar na época de cada negociação impacta no valor pago através do real. Logo, há variação a depender do momento.

O Ceará aparece na 6ª posição com a aquisição do volante Guilherme Castilho. Na ocasião, o Vovô desembolsou R$ 9,6 milhões para a compra junto ao Atlético-MG.

Maiores compras da história do futebol cearense