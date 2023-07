Imanol Machuca no Fortaleza é a 2ª maior contratação da história do futebol nordestino; veja valores

O Fortaleza firmou mais uma marca histórica com a compra do atacante argentino Imanol Machuca. O clube acertou a contratação do atleta junto ao Unión Santa Fé, no que foi a 2ª maior operação da história do Nordeste: cerca de R$ 14,5 milhões (US$ 3 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

No âmbito cearense, o valor também coloca Machuca na liderança do ranking, superando o volante Guilherme Castilho. Em 2022, o Ceará investiu R$ 9,6 milhões na chegada do meio-campo, comprado do Atlético-MG.

Na escala regional, a chegada do atacante fica atrás apenas do lateral-esquerdo equatoriano Jhoanner Chávez, que custou R$ 18 milhões ao Bahia na atual temporada, em transação com o Independiente Del Valle/EQU.

Assim, a diretoria do Fortaleza estabelece um novo status no mercado da bola. No ano vigente, também vendeu o atacante Moisés ao Cruz Azul, do México, por R$ 24,5 milhões (US$ 4,8 milhões), no que foi uma venda recorde.

É fato: as cifras milionárias trazem mais pressão e expectativa para Imanol Machuca, de 23 anos. Será a primeira experiência do jovem fora da Argentina, em um cenário mais competitivo e com status de grande reforço. Ao Leão, o movimento faz parte da crescente do clube, que a cada ano estica o patamar em prol do desenvolvimento.

A janela de transferência no Brasil é encerrada no dia 2 de agosto. O Fortaleza fez cinco contratações até agora: o zagueiro Tobias Figueiredo, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o volante Pedro Augusto, além dos atacantes Marinho e Imanol Machuca.

Maiores compras da história do futebol nordestino

LAE - Jhoanner Chávez (Independiente Del Valle/EQU - Bahia): R$ 18 milhões

ATA - Imanol Machuca (Unión Santa Fé/ARG - Fortaleza): R$ 14,2 milhões

MEI - Cauly (Ludogorets/BUL - Bahia): R$ 13,8 milhões

LAD - Gilberto (Benfica/POR - Bahia): R$ 13,2 milhões

ATA - Ademir (Atlético/MG - Bahia): R$ 13 milhões

Maiores compras da história do futebol cearense

ATA - Imanol Machuca (Unión Santa Fé/ARG - Fortaleza): R$ 14,2 milhões

ATA - Guilherme Castilho (Atlético-MG - Ceará): R$ 9,6 milhões

MEI - Calebe (Atlético-MG - Fortaleza): R$ 6 milhões

ATA - Renato Kayzer (Athletico-PR - Fortaleza): R$ 6 milhões

ATA - David (Vitória/BA - Fortaleza): R$ 5 milhões