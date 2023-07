Fortaleza contrata argentino Imanol Machuca; veja valores

Fim da novela. O argentino Imanol Machuca será jogador do Fortaleza no restante da temporada 2023. O Tricolor chegou à oferta de 3 milhões de dólares (R$ 14,2 milhões) que o Unión pedia pelo atleta e o negócio foi fechado.

O Fortaleza vai se tornar dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, que tem apenas 23 anos. Ainda não se sabe a forma de pagamento, mas o clube deve confirmar os moldes da negociação junto do anúncio, que vai acontecer em breve.

Machuca deve viajar o mais rápido possível para o Brasil, para se integrar ao elenco tricolor. A ideia da diretoria leonina é contar com ele já no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Libertad-PAR. O prazo de inscrição para esta etapa do torneio se encerra na sexta-feira (28).

Fim da novela

A novela envolvendo a contratação do argentino durou mais de duas semanas. O time argentino se recusava a liberar o jogador pelo valor que o Fortaleza queria pagar. A queda de braço se tornou pública ao ponto do dirigente do Santa Fé falar que Imanol Machuca não saia do time pelo valor ofertado e que ele poderia cumprir mais de um ano de contrato afastado do elenco do time, apenas treinando.

Do outro lado, o Tricolor pouco comentou sobre o caso, mas sempre se manteve otimista pela contratação do atleta.

Ficha técnica:

Nome: Manol Javier Machuca

Idade: 23 anos

País de origem: Argentina

Posição que jogada: Atacante (Ponta Direita) / Meia (Meia Ofensivo)

Veja os melhores momentos de Machuca em 2023: