Fortaleza e Unión se aproximam de acordo por Machuca; detalhes são discutidos

O cenário da negociação entre Fortaleza e Unión-ARG pela venda de Imanol Machuca, que estava parado, ganhou nova movimentação nesta terça-feira (25).

A imprensa argentina noticiou que as diretorias chegaram a um entendimento quanto ao valor da operação e o Diário do Nordeste confirmou que detalhes do acerto estão sendo discutidos.

A informação é que o Tricolor aceitou pagar os 3 milhões de dólares (cerca de R$ 14,2 milhões) ao time de Santa Fé, que quer a quantia de forma limpa (sem condições prévias). Esse último detalhe e a forma de pagamento seriam os últimos entraves. A expectativa é que o martelo seja batido ainda nesta terça.

Machuca foi reincorporado ao elenco do Unión e espera o desfecho. A venda do jogador, se confirmada, será de 50% dos direitos econômicos dele.

O Fortaleza quer machuca já para jogar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e o registro dele precisa ser feito até o dia 29 de julho. A janela de transferências do futebol brasileiro fecha em 2 de julho.