Proposta de Fortaleza por Machuca sofre modificação e Unión reconsidera negociação

As conversas entre Unión e Fortaleza para a venda do atacante Imanol Machuca seguem vivas. O Diário do Nordeste apurou que a última proposta feita pelo Leão, inicialmente recusada pelo time argentino, sofreu modificações e a diretoria do time de Santa Fé reconsiderou o negócio.

O valor de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 14,4 milhões) não aumentou, mas a quantidade que o Unión vai receber, sim. Para dar um passo atrás e manter as conversas, o El Tate deve receber o valor integral da oferta feita pelo Tricolor. Antes, como o Diário do Nordeste havia informado, o clube argentino receberia cerca de 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões).

Os outros 800 mil dólares ficariam com os agentes que intermediam a negociação. Com os ajustes, os representantes de Machuca devem abrir mão desse valor (não se sabe se receberão outro tipo de compensação financeira), o que aumenta em quase R$ 4 milhões o valor que o Unión vai receber (com o valor já convertido em real) pelos 50% dos direitos econômicos do atleta.

A negociação deve ter um desfecho nos próximos dias e o Fortaleza também corre contra o tempo já que só pode inscrever novos atletas na Copa Sul-Americana até o dia 29 de julho, mesmo com a janela se encerrando apenas no dia 02 de agosto.