Clube argentino recusa nova proposta do Fortaleza por Machuca; veja detalhes

A diretoria do Unión-ARG não aceitou a nova investida do Fortaleza pelo jogador Imanol Machuca. A negativa foi confirmada ao Diário do Nordeste por dirigentes da equipe de Santa Fé. Com a janela de transferências do futebol brasileiro fechando em 13 dias, ainda não se sabe se o Tricolor fará uma nova investida ou se buscará outro atleta no mercado.

A oferta do Fortaleza foi de 3 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do argentino, porém os dirigentes do Unión acreditam que o atleta tem potencial maior de venda. Foi feita, inclusive, uma comparação com o atleta Facundo Farías, do Colón-ARG, que está sendo vendido ao Inter de Miami, clube que contratou Messi, pelo valor de 5,5 milhões de dólares por 80% dos direitos do jogador, com negócio executado pelo mesmo agente FIFA que trabalha com Machuca.

Segundo diretores do Unión, a última proposta do Fortaleza nem chegou a ser oficializada ao clube argentino em si, mas somente ao representante de Machuca, que fez a intermediação, mas não houve acerto. Do montante ofertado, o time de Santa Fé ficaria com algo em torno de 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões).

Jornalistas argentinos também informam que o clube de Santa Fé não pretende desfazer a equipe no meio da temporada e leva em consideração também o fator técnico para poder ficar com o atleta. Machuca tem 23 jogos, com cinco gols marcados e uma assistência em 2023.

Os dirigentes ouvidos pelo Diário do Nordeste não fecharam portas para negociação do atleta, mas, em tese, será necessário ao Fortaleza melhorar a proposta financeira para contar com Machuca. A diretoria do Tricolor não tem se manifestado sobre o assunto.