Fortaleza anuncia a venda de Moisés, a maior da história do Nordeste; veja ranking e valores

O Fortaleza estabeleceu mais uma marca histórica com a venda do atacante Moisés. O clube oficializou a transferência do atleta ao Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (31), se tornando a maior negociação da história do futebol nordestino: R$ 24,5 milhões, com o clube mantendo 10% dos direitos econômicos.

Antes, a maior operação era do Vitória-BA. Em 2019, o clube vendeu o zagueiro Lucas Ribeiro, atualmente no Ceará, para o Hoffenheim, da Alemanha, por R$ 16 milhões. Assim, Moisés se firma como líder do ranking.

O recorde estadual era do próprio Fortaleza, com a venda de David ao Internacional por R$ 10,8 milhões. Na nova transação, o time recebe quase o dobro. Em termos de investimento, Moisés foi comprado por R$ 3 mi da Ponte Preta e deixa o clube com retorno de mais de 700% do pagamento inicial.

É fato: tudo isso traz um peso para a movimentação. As cifras milionárias indicam uma abertura de mercado ao time cearense, abrindo portas no exterior e também elevendo o patamar de negociações. Em termos financeiros, vende-se um destaque do elenco, mas por um valor recorde, sem precedentes também no futebol cearense.

A missão é encontrar um substituto para o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Tarefa difícil, com a janela de transferências do Brasil sendo aberta apenas no dia 3 de julho. Eis o novo desafio para a diretoria tricolor.

Maiores vendas do Nordeste (Blog do Cássio Zirpoli)

ATA - Moisés: R$ 24,5 milhões | do Fortaleza para o Cruz Azul-MEX. ZAG - Lucas Ribeiro: R$ 16 milhões | do Vitória-BA para Hoffenheim-ALE. VOL - Gregore: R$ 15,7 milhões | do Bahia para o Inter Miami-EUA. MEI - Zé Rafael: R$ 14,5 milhões | do Bahia para o Palmeiras.