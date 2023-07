Fortaleza anuncia contratação de lateral argentino Gonzalo Escobar; veja detalhes

O Fortaleza anunciou a contratação do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar. O jogador argentino de 26 anos estava no Ibiza-Eivissa, da Espanha, e chega ao Tricolor do Pici em definitivo, com contrato até o dia 31 de dezembro de 2024, com possibilidade de extensão.

Formado nas categorias de base e revelado profissionalmente pelo Temperley, da Argentina, Escobar defendeu o Colón, tradicional equipe argentina, por quatro temporadas. Na temporada 2021/22 ele acertou sua ida para o Ibiza-Eivissa, da Espanha.

Com a camisa da equipe espanhola, o lateral-esquerdo disputou 47 partidas, sendo 23 na primeira temporada (2021/22) e 24 na última temporada (2022/23). Ele somou um gol marcado com a camisa da equipe, na temporada 2021/22.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, explicou as funções que Escobar pode desempenhar no Leão. “É um lateral-esquerdo, mas também pode jogar como ala por jogar em uma linha de quatro ou de cinco com três zagueiros”, disse o mandatário.

“Vojvoda conhece o jogador desde esse período, é um jogador que tem velocidade, muito brigador, intenso nas características que a comissão técnica gosta”, completou Marcelo, destacando que o lateral já era acompanhado por Vojvoda desde 2021.

FICHA TÉCNICA | GONZALO ESCOBAR

Nome: Gonzalo Daniel Escobar

Posição: lateral-esquerdo

Nascimento: 16/03/1997 (26 anos)

Naturalidade: Alejandro Korn-ARG

Altura: 1,71 m

Clubes: Temperley-ARG, Colón-ARG e Ibiza-Eivissa-ESP.