Após rescisão com o Flamengo, Fortaleza espera regularizar Marinho para estrear contra Athletico

A estreia de Marinho pelo Fortaleza tem tudo para acontecer no domingo, 9, contra o Athletico-PR. No Pici há dez dias e treinando normalmente, o jogador teve a rescisão com o Flamengo publicada no BID da CBF na manhã desta segunda-feira (3).

Com a abertura da janela de transferências do futebol brasileiro, nesta segunda, o atacante já pode ser regularizado pelo Fortaleza e a expectativa é que isso aconteça até quarta-feira (5). Nesta semana, a partir e terça (4), Marinho poderá treinar junto com o restante do elenco, para ganhar entrosamento com o grupo.

Jogador de lado e com nível técnico alto, Marinho chegou ao Pici com status de titular, por isso, se for escalado por Vojvoda para enfrentar o Athletico-PR, a tendência é que comece a partida. Apesar de atuar mais pelo lado direito, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou que o atleta pode fazer o lado esquerdo, no qual o Leão está desfalcado desde a saída de Moisés para o Cruz Azul.

Na coletiva que concedeu após a derrota para o Flamengo por 2 a 0, o técnico Juan Pablo Vojvoda admitiu que pode promover a estreia de Marinho já neste domingo, mas vai depender do que observar na semana de treinamentos.