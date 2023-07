Fortaleza acerta contratação do volante Pedro Augusto, que já treina nesta quinta-feira

O Fortaleza acertou a contratação do volante Pedro Augusto. O jogador chega em definitivo, com contrato até o fim de 2024, com possibilidade de renovação. O atleta já está na capital cearense e participa do primeiro treino nesta quinta-feira (13). A informação é do repórter Lucas Catrib, do ge.

Ele é mais um reforço da equipe na temporada. Gonzalo Escobar, Marinho e Tobias Figueiredo também chegaram nesta janela de transferências. O jogador de 26 anos estava no CD Tondela, de Portugal. Após o fim da temporada 2022/2023, o atleta brasileiro ficou livre no mercado e interessou ao clube cearense.

Revelado no São Paulo, o volante atuou pouco no time profissional. Depois, foi para Portugal. Por lá, atuou em cinco temporadas. Vestindo a camisa do CD Tondela, o volante atuou em 110 jogos, marcou cinco gols e deu três assistências.

"Pedro Augusto é um nome que já estava listado no nosso Centro de Inteligência há algum tempo e, com a contusão do Hércules, nós tínhamos a necessidade de agir com velocidade, aproveitando a janela e vimos que o jogador estava numa condição bem favorável pra trazer por estar encerrando o contrato e querendo voltar ao Brasil", disse o presidente Marcelo Paz.

FICHA TÉCNICA

Nome: Pedro Augusto Borges da Costa

Data de nascimento: 03/03/1997 - 26 anos

Posição: Volante

Altura: 1,80cm

Naturalidade: Ubá-MG

Clubes: São Paulo, São Bento-SP, Louletano-POR e CD Tondela-POR