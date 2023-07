Fortaleza encaminha a contratação do volante Pedro Augusto

O Fortaleza encaminhou a contratação do volante Pedro Augusto. O jogador de 26 anos estava no CD Tondela, de Portugal. Após o fim da temporada 2022/2023, o atleta brasileiro ficou livre no mercado e interessou ao clube cearense.

As negociações estão avançadas, faltando apenas a assinatura do contrato para oficializar a negociação. O atleta virá em definitivo.

Revelado no São Paulo, o volante atuou pouco no time profissional. Depois, foi para Portugal. Por lá, atuou em cinco temporadas. Vestindo a camisa do CD Tondela, o volante atuou em 110 jogos, marcou cinco gols e deu três assistências.

O jogador chega no momento em que o clube perde Hércules, que atua na posição e é peça importante no jogo de Vojvoda. O atleta se machucou no duelo contra o Athletico-PR e vai ficar até noves meses sem atuar