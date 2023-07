Fortaleza anuncia ingresso solidário para campanha contra a fome

O Fortaleza anunciou, na manhã desta quarta-feira, (12), que os torcedores do Leão poderão ir para o jogo contra o Cuiabá e ainda ajudar as pessoas que precisam. Isso porque os tricolores poderão garantir seu ingresso doando três quilos de alimentos não-perecíveis.

Os alimentos arrecadados serão todos doados para o Mesa Brasil Sesc, que trabalha em prol do combate à fome e ao desperdício no Estado. Essa é uma ação promovida pelo Fortaleza em parceria com o Sistema Fecomércio.

Cerca de 2.000 ingressos do setor Superior Norte estão disponíveis para a troca e cada torcedor só pode garantir até dois bilhetes. A troca pode ser realizada no Pici.

SERVIÇO

Partida: Fortaleza x Cuiabá , pela 15ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 16 de julho de 2023, às 16h

Ação: 3 kg de alimento = 1 Ingresso

Lote: 2 mil ingressos superior norte/ jogo

Local de troca: Pici - Av. Fernandes Távora, 200, a partir das 9h desta quarta-feira (12)