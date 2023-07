Fortaleza x Cuiabá: check-in liberado e venda de ingressos com meia entrada para mulheres; confira

A venda de ingressos para o duelo entre Fortaleza e Cuiabá, válido pelo Campeonato Brasileiro, começa nesta quarta-feira (12). No setor Superior Norte, as mulheres vão pagar meia entrada. O Check-in começou já nesta terça-feira.

Para garantir presença no jogo, os sócios-torcedores precisam acessar o https://sociofortaleza.com.br. O check-in no site encerra no dia 16 de julho, ao meio-dia.

Fortaleza e Cuiabá se enfrentam no domingo (16), na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília). O duelo é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham tudo ao vivo e em tempo real.

ORDEM DE CHECK-IN DOS PLANOS:

9h - Conselheiro, Proprietário

11h - Leão do Pici e Kids

13h - Leão de Aço

15h - Leão Fiel, Interior e Leão da Galera

VENDA DE INGRESSOS

Com valores a partir de R$20, a venda dos ingressos para o duelo começará nesta quarta-feira, a partir das 9h (de Brasília). É possível comprar os bilhetes de forma online no leaotickets.com.br ou nas lojas físicas.

VALORES E SETORES DISPONÍVEIS

Inferior Norte/Sul - R$40 (inteira) e R$20 (meia)

Superior Norte/Sul - R$100 (inteira) e R$50 (meia)

Superior Central - R$60 (inteira) e R$30 (meia)

Especial - R%70 (inteira) e R$35 (meia)

Bossa Nova - R$90 (inteira) e R$45 (meia)

Premium - R$200 (inteira) e R$100 (meia)

Visitante R$100 (inteira) e R$50 (meia)

Promoção - Sócio Acompanhante