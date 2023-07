Mais um FortalezaCast no ar! O programa desta semana debate o caminho do Leão na Sul-Americana. O Tricolor conheceu os prováveis adversários das oitavas e o chaveamento até a final. O que esperar do tricolor? É um caminho acessível até a decisão? O Leão pode se dar bem? Marta Negreiros bateu um papo com os jornalistas Thaís Jorge e Gabriel Borges.

