Regularizado no BID, Gonzalo Escobar pode estrear pelo Fortaleza diante do Cuiabá

Gonzalo Escobar, lateral-esquerdo anunciado no dia 3 de julho pelo Fortaleza e com contrato válido até dezembro de 2024, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e já pode fazer sua estreia pelo Tricolor. O próximo jogo do Leão será contra o Cuiabá, no domingo, (16). As equipes se enfrentam às 16h, na Arena Castelão, em mais uma rodada do Brasileirão.

Antes de chegar ao Fortaleza, Escobar defendia as cores do UD Ibiza, da segunda divisão da Espanha. Em 2023, o jogador chegou a atuar em 24 jogos, sendo titular em 17 deles.

O atleta argentino chega para ser o terceiro lateral-esquerdo do atual elenco, tendo Bruno Pacheco e Lucas Esteves como seus companheiros de função na equipe.