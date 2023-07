Fortaleza tem interesse na contratação de Imanol Machuca, do Unión Santa Fé, diz imprensa argentina

O Fortaleza está interessado na contratação do atacante Imanol Machuca, do Unión Santa Fé. O atleta tem 23 anos e atua nas pontas, posição para qual o Fortaleza segue atento no mercado, principalmente após a negociação de Moisés com o Cruz Azul, do México. A informação foi divulgada pelo jornalista Fernando Montenegro.

🚨 ATENCIÓN 🚨



Me cuentan que Fortaleza de Brasil se quiere reforzar con el futbolista de #Unión Imanol Machuca.



Y que además fue sondeando por un equipo de la MLS y otro de Italia. pic.twitter.com/kjcRUesoTj — Fernando Montenegro (@fdmontenegro) July 11, 2023

Machuca foi revelado pelo próprio Unión e acumula 89 jogos com a camisa da equipe argentina, tendo marcado 10 gols e concedido três assistências. O jovem é destro e tem como principais características o drible e a velocidade, podendo jogar nas duas pontas. Ele vem se destacando na liga argentina, onde é um dos melhores dribladores da competição, de acordo com a plataforma Sofascore.

Ainda de acordo com o Sofascore, o atleta tem o seu valor de mercado estipulado em 2,1 milhões de euros, aproximadamente de R$ 11,2 milhões. Além do Fortaleza, clubes dos Estados Unidos e da Itália também estariam interessados no jogador.

Em contato com o Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, o Diário do Nordeste apurou que o Departamento de Inteligência do clube conhece o atleta e suas qualidades, mas que, até o momento, não existe nenhuma negociação oficial em andamento entre as partes.