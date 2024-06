Morre o piloto de 9 anos Lorenzo Somaschini após sofrer acidente de moto no Autódromo de Interlagos

Lorenzo Somaschini, um piloto argentino de nove anos, morreu após sofrer um acidente durante uma competição de motovelocidade no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele estava internado desde sexta-feira (14) e teve óbito confirmado na noite de segunda-feira (17).

Em São Paulo, Lorenzo participava do "SuperBike Brasil" — um dos principais campeonatos de motovelocidade do mundo — em uma categoria voltada para crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, com motocicletas de 160 cilindradas.

Conforme a organização do evento, Lorenzo sofreu o acidente durante o primeiro treino livre no autódromo, na sexta-feira. O jornal argentino El Clarín afirmou que o piloto bateu a cabeça após a queda.

O garoto era apelidado de Lolo. Ele nasceu em 17 de julho de 2014 na cidade de Rosário, em Santa Fé. Desde pequeno, demonstrava interesse por motos e, neste ano, estreou em competições oficiais. Em abril, ele iniciou carreira na Copa Júnior do Superbike argentino e, assim, conseguiu subir para competições internacionais.

Atendimento médico

Lorenzo foi socorrido e levado por uma UTI móvel até o Hospital Geral da Pedreira. No sábado (15), ele foi transferido para o Hospital Albert Einstein em estado grave.

Por meio de nota, a SuperBike Brasil disse que está prestando assistência à família do piloto desde o dia do acidente.

"Todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de Lorenzo", diz o comunicado.

Leia nota do SuperBike Brasil:

"O SuperBike Brasil comunica, com muita tristeza e pesar, o falecimento do piloto Lorenzo Somaschini nesta segunda-feira (17/6), às 19h43. O argentino, natural de Rosário, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), sob cuidados médicos intensivos e, infelizmente, não resistiu.

A organização do SuperBike Brasil está prestando total assistência à família do piloto desde sexta-feira (14/6), quando o argentino teve uma queda durante o primeiro treino livre da Jr Cup, válido pela 4ª etapa do SuperBike Brasil, no Autódromo de Interlagos. Logo que caiu na saída do Pinheirinho, o piloto foi prontamente atendido no local pela equipe médica em ambulância UTI. Na sequência, foi encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde houve a estabilização do seu quadro clínico. Após esse procedimento, foi realizada a remoção médica, em unidade de suporte avançada (UTI móvel) para o Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado (15/6), seguindo todos os protocolos médicos até ser feita a transferência para o Hospital Albert Einstein.

Todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de Lorenzo."