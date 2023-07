Fortaleza confirma empréstimo de Ceballos ao Junior Barranquilla, da Colômbia

O Fortaleza confirmou, na noite desta terça-feira (11), o empréstimo do zagueiro Brayan Ceballos ao Junior Barranquilla, da Colômbia. O acerto entre os clubes é que o zagueiro colombiano permaneça no time do seu país natal até o fim de 2023. O Junior ainda terá a opção de comprar o defensor ao fim do contrato, devido a uma cláusula já estipulada no acordo.

Ceballos inclusive já foi anunciado de forma oficial nas redes sociais da equipe colombiana.

CEBALLOS NO LEÃO

Ceballos chegou ao Fortaleza em janeiro de 2022, vindo do Deportes Quindío, da Colômbia. No entanto, o atleta não conseguiu se firmar na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. Em sua passagem, o zagueiro atuou em 47 partidas e marcou um gol com a camisa tricolor, conquistando uma Copa do Nordeste, de maneira invicta, e os títulos estaduais de 2022 e 2023.

Na atual temporada, o jogador de 22 anos foi pouco utilizado. Ao todo, foram 15 partidas com a camisa do Leão, com um gol marcado. O defensor atuou no Campeonato Cearense, Nordestão, Copa do Brasil e Série A.