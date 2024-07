Portugal x Eslovênia na Eurocopa: acompanhe ao vivo

Portugal e Eslovênia entram em campo nesta segunda-feira (1º), às 16h (de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, para disputar as oitavas de final da Eurocopa 2024. No curto retrospecto geral entre as seleções são 3 jogos oficiais, com 1 vitória de Portugal, 1 empate e 1 vitória da Eslovênia.

A seleção portuguesa chega para a fase de mata-mata da competição após avançar na primeira posição do Grupo F. Já a seleção eslovena avançou como uma das terceiras equipes mais bem colocadas da competição.

ACOMPANHE EM TEMPO REAL

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Cazé TV.

Portugal x Eslovênia | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Eurocopa

Local: Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt (Alemanha)

Data e Horário: segunda-feira (1º), às 16h (de Brasília)