Fortaleza define prioridades de reforços para janela de meio do ano; veja posições

Com a janela de transferências do meio do ano se aproximando, o Fortaleza já pensa quais serão as prioridades nas contratações durante o período. O elenco do técnico Juan Pablo Vojvoda, que vem sofrendo com constantes desfalques no primeiro semestre de 2024, busca, principalmente, reforçar seu elenco em três posições. A próxima janela de transferências ficará aberta entre os dias 10 de julho e 2 de setembro.

Segundo apuração do Diário do Nordeste, até o momento o Tricolor não possui nenhuma negociação bem encaminhada, contudo, além das três posições prioritárias da diretoria, o Leão diz estar de olho nas oportunidades de negociação que podem surgir e, além disso, deve repor as saídas de atletas que, atualmente, estão no elenco de Vojvoda.

Prioridades de contratação do Fortaleza

Conforme apuração do Diário do Nordeste, o Fortaleza entende que a lateral-direita, a ponta-direita e um meio-campista ofensivo são as prioridades de contratação do clube na próxima janela de transferências.

As três posições citadas tem gerado dores de cabeça para Vojvoda durante o primeiro semestre deste ano. O baixo número de opções para elas, somado ao alto número de atletas lesionados, tem feito com que o técnico do Leão, em determinados momentos, precise fazer algumas improvisações em seus onze iniciais. Além disso, alguns atletas tem visto seus minutos diminuírem após uma sequência de atuações abaixo do esperado.