Ceará é o time que mais cria grandes chances de gol na Série B do Brasileirão

O Ceará foi o time que mais criou grandes chances de gol até o momento na Série B do Brasileirão 2024. Passadas 13 rodadas, o Vovô já criou 24 chances claras de balançar as redes, de acordo com levantamento da plataforma SofaScore.

Destas 24 grandes chances de gol, o Ceará converteu 20 delas em gol. O número coloca a equipe cearense como o melhor ataque da competição até o momento, empatada com o Santos na liderança, que também marcou 20 gols.

Os dois melhores ataques da Série B entram em campo na próxima sexta-feira (5), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.