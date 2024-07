Irmã de zagueiro da seleção mexicana é morta a tiros em estacionamento de circo do México

A apresentadora de TV e irmã do zagueiro mexicano Carlos Salcedo, Martha Paola, foi morta a tiros enquanto saía do circo Bardum, em Huixquilucan, no México, na noite do último sábado (29). Salcedo, que atualmente joga no Cruz Azul, fez parte do grupo que defendeu a seleção mexicana na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

Segundo o jornal mexicano El Universal, Paola, que estava com sua família no circo, teria saído do local e ido em direção a um estacionamento para atender um telefonema. Dois homens teriam se aproximado e atirado diversas vezes na mexicana, no momento do crime. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Martha deixou um filho de 4 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o também jogador de futebol Nicolás Vikonis. Atualmente, Vikonis é goleiro do time Celaya, que disputa a Liga de Expansión MX, equivalente à segunda divisão local.

CONDOLÊNCIAS E PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA

Após a divulgação da morte de Paola, o Cruz Azul publicou uma nota lamentando a morte da irmã do zagueiro mexicano. “Lamentamos a morte sensível de Paolo Salcedo, irmã do nosso jogador Carlos Salcedo”, escreveram no X (antigo Twitter).

Ainda conforme o jornal El Universal, Carlos Salcedo teria pedido para deixar o Cruz Azul após a morte de sua irmã. Ele alegou “motivos pessoais”. Ele alega que precisa “deixar urgentemente o clube e sair do país”, com isso a diretoria do clube deve o ajudar a assinar com um clube no exterior.