Documento do STJD mostra lista de jogadores do Fortaleza acusados por John Textor; veja nomes

Os jogadores do Fortaleza acusados de manipulação de resultados na Série A de 2022 pelo norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, foram revelados nesta sexta (5). Os nomes estão no site oficial do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) através de um relatório.

A partida investigada por uma auditoria contratada por Textor foi a vitória do Palmeiras por 5 a 0 contra o Fortaleza, no dia 2 de novembro de 2022. A alegação do mandatário foi realizada em abril e ressalta que esse resultado serviu para beneficiar o time paulista em prol do título nacional daquela edição.

Nessa partida, os nomes da equipe cearense citados são: o goleiro Fernando Miguel (atualmente no Ceará), o zagueiro Marcelo Benevenuto (atualmente no Coritiba), o lateral-esquerdo Juninho Capixaba (atualmente no Bragantino), além do lateral-direito e capitão tricolor Tinga.

Palmeiras 4x0 Fortaleza | Série A de 2022

A acusação de Textor, com base em documentos criados por uma inteligência artificial (IA), é de que os jogadores "excederam limites que estabeleceriam evidências claras e convincentes de manipulação de jogos". A outra partida citada como “suspeita” é uma vitória do Palmeiras por 5 a 0 contra o São Paulo, pela Série A de 2023.

Em contato com a reportagem, a diretoria do Fortaleza declarou que não foi notificada oficialmente e também que não irá se manifestar sobre o episódio. Os demais clubes citados como “vítimas” pelas atitudes ilícitas dos atletas são: Grêmio, Bahia, Flamengo e Atlético-MG.

Acusação contra John Textor

Apesar das acusações, o auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva, do STJD, solicitou uma punição para John Textor após a análise do relatório fornecido pelo norte-americano. O pedido é de suspensão por seis anos e uma multa de R$ 2 milhões.