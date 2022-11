Palmeiras x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A reta final do Campeonato Brasileiro guarda muitas decisões a serem definidas. Nesta quarta-feira (02), Palmeiras x Fortaleza se enfrentam em uma partida que pode definir o título de 2022 para o Porco. Já o Tricolor quer adiar a festa no Allianz Parque e garantir uma vaga na Pré-Libertadores do próximo ano. As equipes entram em campo ás 21h30 (horário de Brasília).

Os dois times vivem momentos positivos no Campeonato, o Verdão está invicto há 11 rodadas e o Tricolor há oito. O time de Abel Ferreira está bem alojado no topo da tabela durante grande parte do torneio, enquanto o Fortaleza passou um turno inteiro na zona de rebaixamento e 14 rodadas na lanterna.

A equipe de Vojvoda se recuperou no returno e faz a 3ª melhor campanha do período, atrás apenas do Internacional e do próprio Palmeiras.

No confronto individual entre os dois treinadores, o argentino tem vantagem. Vojvoda jamais perdeu para Abel Ferreira na Série A. Foram três confrontos, com duas vitórias do Fortaleza e um empate.

Onde assistir ao jogo

Momento - acompanhe o pré jogo

O Fortaleza vive sua melhor fase no Brasileirão. Não sabe o que é perder há oito rodadas e busca uma vaga na Pré-Libertadores. O time que começou o turno na lanterna, com apenas três vitórias, hoje, é o 9º colocado com 48 pontos e 13 triunfos somados.

A equipe de Vojvoda conta com muitos destaques positivos no elenco e desempenho equilibrado entre ataque e defesa. Foram 19 gols marcados e 11 sofridos em 15 rodadas.

O treinador vai ter apenas um desfalque para o confronto no Aliianz Parque. O meia Lucas Lima, que foi titular contra o Coritiba, não pode enfrentar o Palmeiras pois pertence ao time paulista. Vojvoda ainda conta com o retorno de Titi e com a recuperação do volante Lucas Sasha.

Do lado do Verdão, são 11 rodadas de invencibilidade. A última derrota foi para o Athletico-PR, ainda no 1º turno. O time quer carimbar a faixa de campeão contra o Tricolor e levantar a taça diante da torcida com três rodadas de antecedência.

Para isso, Abel Ferreira tem força máxima nesta quarta-feira. Sem Jailson e Raphael Veiga, lesionados, o Porco tem poucas dúvidas na escalação. A principal está na utilização de Endrick.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Endrick), Dudu e Rony.

Fortaleza: F. Miguel, Tinga, Benevenuto, Brítez, Capixaba; L.Sasha, Caio Alexandre, L.Crispim; Pedro Rocha, Moisés e Galhardo.

Palpites

Ficha técnica | Palmeiras x Fortaleza

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 2/11/2022, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Bruno Boschilia (Fifa/PR)

VAR: Wagner Reway (PB)

Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere, Verdinha e em Tempo Real no Diário do Nordeste.

