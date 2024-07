Fortaleza empresta promessa da base para time do futebol europeu

O Fortaleza oficializou o empréstimo do volante Ryan Guilherme ao Leiria, time de futebol de Portugal. O jogador, natural do Rio de Janeiro (RJ), tem 21 anos e chegou ao Tricolor do Pici em 2021, tendo defendido as equipes Sub-20 e Sub-23 do Leão.

De acordo com informações divulgadas pelo Fortaleza, o acordo do empréstimo de Ryan Guilherme ao Leiria é válido até o dia 30 de junho de 2025 e possui opção de compra ao fim deste período de empréstimo.

Na temporada 2024, Ryan Guilherme já havia sido emprestado pelo Fortaleza a outras duas equipes: inicialmente ao Boavista, do Rio de Janeiro, e ao Volta Redonda. Ao todo, foram 22 partidas no ano, com um gol e duas assistências.