Fluminense terá dois novos desfalques contra o Fortaleza; veja provável escalação

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o meio-campista André vão desfalcar o Fluminense contra o Fortaleza, pela Série A do Brasileirão 2024. Os dois jogadores completaram a série de três cartões amarelos contra o Internacional e terão que cumprir suspensão.

Além deles, Mano Menezes não deve contar com Terans, Lelê, Lima, Felipe Melo, Manoel, Calegari e Isaac, entregues ao departamento médico, e nem com Jhon Arias, que está defendendo a seleção da Colômbia na Copa América. Jan Lucumí retorna de suspensão.

Marquinhos e Marcelo são dúvidas, mas este último deve retornar, já que Diogo Barbosa está suspenso. O time titular deve ser: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Gabriel Pires, Alexsander, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Keno e Cano.

Fortaleza e Fluminense entram em campo no próximo domingo (7), às 16h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 15ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.