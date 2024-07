Fortaleza tem 13 jogadores que podem atuar por outro clube na Série A; entenda regra e veja lista

O Fortaleza tem 13 jogadores que ainda podem atuar por outro clube na Série A de 2024. Segundo o Regulamento Específico da Competição (REC) para transferência, caso um atleta atinja sete partidas na atual edição da competição, não pode jogar por uma equipe diferente dentro da atual temporada.

Assim, o Diário do Nordeste lista as peças que podem ser alvos do mercado nacional. Do grupo, dois atacantes estão no limite permitido: Marinho e Moisés. Se a dupla entrar em campo contra o Fluminense, no domingo (7), às 16h, na Arena Castelão, encerram essa possibilidade no mercado.

Atletas do elenco do Fortaleza que não completaram 7 jogos na Série A

Marinho: 6 jogos

Moisés: 6 jogos

Cardona: 4 jogos

E. Martínez: 4 jogos

Rossetto: 4 jogos

Kuscevic: 3 jogos

Pedro Rocha: 3 jogos

Kauan: 2 jogos

Calebe: 2 jogos

Dudu: 1 jogo

Kervin Andrade: 1 jogo

Santos: nenhum jogo

Kozlinski: nenhum jogo

Legenda: O goleiro Santos ainda não atuou pelo Fortaleza na Série A de 2024 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O goleiro Santos ainda não entrou em campo pela Série A e se tornou alvo do Corinthians. O lateral-direito Dudu, com apenas uma exibição pelo torneio nacional, é especulado no Atlético-GO. Já o meia Calebe foi sondado pelo Internacional.

Logo, o departamento de futebol administra os ativos. O cenário não impede nenhuma operação para a Série B ou mesmo para o exterior, mas impede que algum jogador reforce um concorrente direto do Fortaleza ao longo do próprio Brasileirão de 2024.