Fortaleza tem segundo pior ataque do G-10 do Brasileirão na 14ª rodada

O Fortaleza tem o segundo pior ataque entre as equipes do G-10 do Brasileiro de 2024 até a 14ª rodada, que termina nesta quinta-feira (4), com quatro jogos. O Tricolor do Pici balançou as redes adversárias 13 vezes em 13 partidas disputadas. A equipe entrou em campo nesta quarta-feira, quando foi derrotada pelo Vasco por 2 a 0 fora de casa.

O Leão do Pici marcou em média um gol a cada partida, nas 13 disputadas. É o segundo menor número de tentos marcados entre os times que estão na primeira parte da tabela do torneio nacional. O Internacional, que está em décimo na tabela, marcou dez vezes. Já Flamengo e Botafogo lideram a lista dos goleadores com 26 e 23 gols cada. Os dois são líder e vice da competição, respectivamente.

Lucero, centroavante do time, é vice-artilheiro na competição com cinco gols marcados (ao lado de Paulinho, Everaldo, Luciano, Willian Oliveira e Helinho). Um tento a menos que Pedro e Vegetti, artilheiros do torneio com seis cada. Além do "El Gato", Pikachu, Kervin Andrade, Kuscev, Machuca, Breno Lopes, Pochettino, Hércules e Bruno Pacheco marcaram um gol cada para o Leão na Série A.

O Tricolor tem um jogo a menos por causa das disputas da Copa do Nordeste. No entanto, o time já marcou contra cinco equipes que estão no G-10. Desses jogos, venceu dois (Palmeiras e Athletico-PR) e empatou três (Botafogo, Bragantino e Cruzeiro). Ao todo, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda teve a defesa vazada 14 vezes.

O Fortaleza está em nono, com 20 pontos somados. A equipe entra em campo dia 7 de julho, domingo, a partir das 16h (de Brasília). As equipes se enfrentam na Arena Castelão.



RANKING DE GOLS MARCADOS E SOFRIDOS

*Até a 14ª rodada

Flamengo - 26 gols marcados e 14 sofridos Botafogo - 23 gols marcados e 14 sofridos São Paulo - 22 gols marcados e 16 sofridos Bahia - 21 gols marcados e 16 sofridos Bragantino - 20 gols marcados e 16 sofridos Palmeiras - 18 gols marcados e 9 sofridos Athletico-PR - 17 gols marcados e 12 sofridos Cruzeiro - 16 gols marcados e 17 sofridos Fortaleza - 13 gols marcados e 14 sofridos Internacional - 10 gols marcados e 8 sofridos



JOGOS DO FORTALEZA NA SÉRIE A - 2024

São Paulo 1 - 2 Fortaleza

Fortaleza 1 - 1 Cruzeiro

Fortaleza 1 - 1 Bragantino

Corinthians 0 - 0 Fortaleza

Fortaleza 1 - 1 Botafogo

Fortaleza 1 - 0 Athletico-PR

Bahia 1 - 0 Fortaleza

Cuiabá 5 - 0 Fortaleza

Fortaleza 1 - 0 Grêmio

Atlético-MG 1 - 1 Fortaleza

Fortaleza 3 - 0 Palmeiras

Fortaleza 2 - 1 Juventude

Vasco 2 - 0 Fortaleza