Arena Castelão deverá ter espaço para autistas e melhorias para outros PCDs

A Secretaria do Esporte e a Arena Castelão trabalham para melhorar a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência, na praça esportiva. Rogério Pinheiro, secretário de Esportes, recebeu torcedores de Fortaleza e Ceará para ouvir demandas sobre o tema. O encontro foi iniciativa do Tricolor do Pici. Um comitê específico será criado para desenvolver ações em prol desse público. Já existe projeto para a criação de um espaço para pessoas autistas.

"Nós temos o projeto de criar uma sala devidamente adequada às pessoas autistas. Esse processo está em evolução. Estamos buscando retomar esse processo para verificar se efetivamente a gente consegue fazer as reformas necessárias, comprar os materiais, para que a gente tenha uma sala devidamente adaptada às pessoas autistas. Estamos avançando todos juntos para que possamos atender esse público de uma forma mais adequada", explicou Rogério Pinheiro, titular da Sesporte.

Participaram da reunião representantes da administração da Arena, do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público, além de integrantes do Fortaleza, e torcedores do Tricolor e do Ceará. O encontro ocorreu no dia 27 de junho.

São solicitações com relação a acessibilidade e Espaço TEA. E, referente a acessibilidade, digo vaga de estacionamento, que muita gente não respeita. E as marcações obrigatórias que não existem em todas as vagas, que são próximas aos elevadores. Além dos banheiros, que irão passar por manutenções", explicou Arley Pinheiro, executivo da Operação de Jogo do Fortaleza EC.

"Um dos pontos principais também é a questão da visibilidade, porque o espaço do cadeirante é no setor inferior. Mas, o torcedor que fica na frente, não respeita, fica em pé e cobre a visão do cadeirante. Aí a Sesporte, através do secretário Rogério Pinheiro, vai analisar se retira as cadeiras da frente, que é ruim porque perde público, ou vai fazer um local mais apropriado para o cadeirante; um tablado ou uma área mais isolada para ele. Medidas positivas virão do governo tais como o Espaço TEA, voltado ao público Autista", completou o executivo da Operação de Jogo.

Legenda: Sesporte recebe torcedores de Fortaleza e Ceará em reunião sobre acessibilidade no Castelão. Foto: Tiago Oliveira/Sesporte

Além de representantes de cadeirantes e autistas tanto do Fortaleza como do Ceará, convidados pelo Tricolor a participar da ação, o comitê de acessibilidade e inclusão também terá a participação de outros órgãos. A equipe de manutenção da Arena Castelão já iniciou levantamento detalhado dos pontos abordados na reunião para trabalhar nas melhorias do equipamento.

“Recebemos as demandas dos torcedores cadeirantes e autistas e iremos fazer as intervenções e articulações necessárias para que as demandas e anseios tornem-se realidades. Iniciamos uma jornada para tratar das demandas específicas e tentar dentro do possível adequar e atender a todos”, explicou o titular da Sesporte.



Anna Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, também esteve na praça esportiva, nesta quinta-feira (4).

“Foi uma alegria saber do envolvimento de muitas iniciativas de promoção do paradesporto aqui no estado do Ceará, muito importante que a gente tenha gestores públicos comprometidos com a democratização do esporte e lazer, dando oportunidade para essa juventude com deficiência do estado do Ceará”.