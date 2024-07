Morre aos 55 anos, Gilmário Costa, ex-jogador do Ceará

Faleceu nesta terça-feira (2) o ex-jogador do Ceará, Gilmário Costa, vítima de infarto. O ex-meia conquistou o bicampeonato cearense profissional em 1989 e 1990, além do título de Juniores em 1988 e 1989. Além de atleta, Gilmário também foi presidente, supervisor e treinador pela equipe do Maracanã nos anos de 2012, 2013, 2015 e 2016.

Quando atuava como jogador do Vovô, entrou em campo em 61 partidas e marcou um gol. O clube cearense soltou uma nota de pesar e decretou um dia de luto oficial. O time ainda deixará a bandeira oficial da sede do clube a meio mastro por um dia e será respeitado um minuto de silêncio na partida contra o Santos, que acontece nesta sexta-feira (5).

Legenda: Nota de pesar do Ceará Foto: Divulgação/Ceará

Gilmário também teve passagens pelo Bahia, Treze, Campinense, Central de Caruaru, Botafogo-PB e ABC.

A Federação Cearense de Futebol, por meio do presidente Mauro Carmélio, decretou um minuto de silêncio nas partidas dos clubes cearenses nesta terça-feira (2) e quarta-feira (3).