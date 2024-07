Jogador do Fortaleza faz segundo 'hat-trick' seguido no Brasileirão Sub-20; veja vídeos

Kauê Canela, atleta do Sub-20 do Fortaleza, faz segundo hat-trick seguido no Campeonato Brasileiro da categoria. O Tricolor do Pici goleou o Atlético-MG nesta quinta-feira (4) por 4 a 1, no Estádio Presidente Vargas, quando o jogador balançou as redes novamente. Gustavo Silva marcou o quarto do Leão.

O camisa 9 abriu o placar ainda no primeiro tempo, e o Galo conseguiu empatar. Os outros três gols do Leão vieram na segunda etapa com Kauê (2x) e Gustavo Silva. O atacante do Tricolor também havia marcado três gols na vitória da equipe cearense contra o Flamengo, na rodada anterior, fora de casa.

Com o resultado, o Fortaleza subiu para a quinta posição da tabela, somando 20 pontos. O próximo desafio, válido pela 13ª rodada, será contra o América-MG, no Sesc Venda Nova, a partir das 16h (de Brasília).

VEJA OS GOLS: