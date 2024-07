Juventude x Grêmio: confira horário, palpites e prováveis escalações

Juventude entra em campo neste domingo, 7 de julho às 16:00h (horário de Brasília), contra o Grêmio pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Palpites

Escalação

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari.

Grêmio: Rafael Cabral; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Edenilson e Cristaldo; Gustavo Nunes e Pavon.

Juventude x Grêmio

Estádio: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 16:00h (de Brasília), domingo, 7 de julho