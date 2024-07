Lourenço diz que duelo contra o Santos é essencial para pretensões do Ceará na Série B

Depois da vitória por 4 a 2 sobre o Ituano, em plena Arena Castelão, o foco do Ceará está todo voltado para o confronto contra o Santos, válido pela 14ª rodada do Brasileirão Série B. Hoje, apenas três pontos de distância separam o Vovô do Peixe na tabela de classificação. Em caso de vitória, o time nordestino pode entrar de vez no ‘bolo’ de times que brigam pelo acesso à Série A.

Na próxima rodada, o Ceará terá pela frente um confronto contra o Santos, nesta sexta-feira (05), às 19h. Com o mando de campo a seu favor, o Vovô quer convocar sua torcida para comparecer em peso. Segundo Lourenço, um resultado positivo no duelo pode ser muito importante para as pretensões no torneio. “É essencial arrancar pontos do Santos, jogando em casa. Mais do que isso, queremos vencer e usar esse jogo como um ponto de virada dentro da competição. Espero que seja uma grande partida, bem disputada durante os 90 minutos”, concluiu.

Constância

Com dois gols e duas assistência no Brasileirão Série B, Lourenço tem média de 72 minutos em campo por partida. Ele é o maior garçom do Vovô, ocupa o terceiro lugar em participação em gols, terceiro lugar em chutes certos e líder em passes decisivos. “Acho que os números mostram que tenho feito minha parte com eficiência em campo. Isso me deixa feliz. Mas tudo que eu mais quero é recolocar o Ceará no topo, o coletivo é fundamental”, afirmou o jogador.

Polivalência

Com participação em 12 dos 13 jogos do Ceará na Série B, Lourenço vem sendo utilizado em várias posições do meio-campo. Na última partida, sob o comando do auxiliar-técnico Anderson Silva, o camisa 97 jogou mais recuado como segundo volante. Questionado sobre onde se sente mais confortável em atuar, ele diz que quer contribuir como puder e que está preparado para ocupar diferentes posições e funções em campo.