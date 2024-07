Zé Roberto define sem surpresas as 12 jogadoras que buscarão o ouro olímpico no vôlei

Com direito a suspense e anúncio em trio, dupla ou isolado através de celebridades convidadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), foram anunciadas ao longo desta quinta-feira as 12 jogadores que defenderão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O técnico Zé Roberto apostará na experiência de Gabi, Rosamaria, Karol, Thaisa e as levantadoras Roberta e Macris, mesclada com a juventude de Júlia Bergmann, Nieme e Ana Cristina. Até então trabalhando com 14 atletas, o comandante teve de cortar a líbero Natinha e a oposta Kisy. A também oposta Pri Daroit ficou fora da lista após se contundir. Júlia Kudies também já ficha sendo ausência por lesão grave.



As primeiras anunciadas foram as experientes e medalhas de prata Carolana (central) e Gabi (ponteira e capitã). Coube ao ator e apresentador Fábio Porchat anunciar os nomes. Logo depois, o influenciador Fred Bruno revelou que a líbero Nyeme estará em sua primeira olimpíada. A terceira personalidade a fazer anúncio foi a cantora Tereza Cristina, que revelou a convocação das centrais Thaisa e Diana.



O ator Lázaro Ramos anunciou duas jovens ponteiras que fizeram grande trabalho na Liga das Nações: Ana Cristina, de 20 anos, e Júlia Bergmann, de 23. Depois foi a vez da humorista Luiza Góes divulgar que Lorenne será uma das opostas.



Ainda faltavam as levantadoras, que não seriam surpresas para ninguém, e mais duas peças. A jornalista Renata Heilborn confirmou o que todo mundo já sabia: Roberta e Macris estarão em Paris-2024. Também anunciou a experiente Rosamaria. Trio de prata convocado.



A última vaga ficou com Tainara, como revelou o apresentador Otaviano Costa. A previsão se confirmou e Zé Roberto chamou somente uma líbero, com Nyeme levando a melhor sobre Natinha. Kisy acabou sendo a ausência, já que Pri Daroit se machucou.



Depois da quarta colocação na Liga das Nações, na qual fez uma bela primeira fase, com 12 vitórias consecutivas - ainda superou a Tailândia nas quartas de final - a seleção promete brigar pelo pódio na França. A preparação está sendo no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema, no Rio.



A equipe nacional está no Grupo B, ao lado de Polônia, de quem perdeu a disputa pelo bronze na Liga das Nações, Japão e Quênia. A estreia ocorre no dia 29 de julho diante das quenianas. Depois, o Brasil encara as japonesas, no dia 3 de agosto e, por fim, desafia as polonesas no dia 4.



Confira as convocadas:



Ponteiras - Gabi, Ana Cristina, Julia Bergmann



Opostas - Rosamaria, Tainara e Lorenne



Centrais - Carolana, Thaísa e Diana



Levantadoras - Roberta e Macris



Líbero - Nyeme