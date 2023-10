Caio Alexandre será adquirido pelo Fortaleza no final do ano; entenda situação do jogador

O Fortaleza negou ter recebido qualquer proposta pelo volante Caio Alexandre. O clube, inclusive, sequer tem intenção de vender o jogador no momento. Destaque do Tricolor, o jogador foi especulado no Palmeiras. O atleta será oficialmente do Leão a partir de dezembro.

O Diário do Nordeste apurou que o staff do jogador desconhece qualquer informação relativa ao interesse do time paulista. Após atingir a meta de jogos disputados com a camisa do Leão, o que já ocorreu, o atleta seria adquirido pelo clube conforme o contrato com o Vancouver Whitecaps, da MLS. O valor da compra é de R$ 2,5 milhões de dólares por 50% dos direitos.

O Tricolor já efetuou o pagamento de 300 mil dólares e vai pagar mais 500 mil em dezembro. O restante do valor já está definido em parcelas seguintes. O Tricolor não tem interesse em vender o jogador, porém não abriria mão do atleta por menos de 10 milhões de dólares.

Foco na Série A e final da Sul-americana

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (18), a partir das 21h30 (de Brasília), em São Januário. O duelo é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no dia 28 de outubro, o time faz a final da Sula-americana, contra a LDU, no Uruguai.