Fortaleza completa 105 anos vivendo o melhor momento de sua história

O Fortaleza completa nesta quarta-feira (18), 105 anos em alto astral, em um grande momento dentro de campo. Cada vez mais estruturado, o Leão vem conquistando resultados expressivos, ocupando um lugar de protagonismo no futebol brasileiro, com campanhas de destaque na Série A e competições internacionais, como Libertadores e Sul-Americana. Assim, não faltam motivos para o Tricolor de Aço e sua imensa torcida festejarem o aniversário com um sorriso largo e com muitos motivos para comemorar.

Afinal, o Leão do Pici faz campanha histórica na Copa Sul-Americana e decide o título inédito contra a LDU, no dia 28 no Uruguai. Ou seja, o clube está há 10 dias de disputar o maior título de sua rica história. A torcida, que vem sendo um espetáculo a parte na temporada com mais de 1 milhão na arquibancada jogando em casa, já esgotou os ingressos disponíveis para a decisão e promete uma festa inesquecível no apoio ao time.

Legenda: A torcida do Leão é um show a parte no apoio ao time, com 1 milhão de torcedores comparecendo nos jogos em casa na temporada e uma média de 30 mil por jogo Foto: THIAGO GADELHA

Independente de conquistar o título, que seria gigante para a história do clube, do Estado e do Nordeste, o Leão está consolidado na Série A - já garantiu sua permanência na elite pelo 6º ano seguido com os atuais 42 pontos - mas ainda restando 12 rodadas, a equipe está na 6ª colocação, o que permite sonhar com uma vaga na Libertadores pelo 3º ano seguido caso o título da Sula não venha.

Antes da caminhada histórica na 'Sula', o Leão conquistou o inédito pentacampeonato, em uma final épica contra o rival Ceará, consolidando a hegemonia no Estado.

Legenda: Calebe marcou o gol do título cearense do Fortaleza em cima do Ceará, o sonhando pentacampeonato Foto: THIAGO GADELHA

Ascensão impressionante

As campanhas notáveis na Série A com a permanência pelo 6º ano seguido na Era de Pontos Corridos - feito inédito para um time do Nordeste - e a estar na decisão da Sul-Americana mostram a ascensão incrível de uma equipe que estava na Série C em 2017 e colecionou feitos desde então, com um dos melhores projetos esportivos do futebol brasileiro nos últimos anos:

2017: Acesso na Série C após oito anos.

Acesso na Série C após oito anos. 2018: Título inédito da Série B.

Título inédito da Série B. 2019: Título inédito da Copa do Nordeste, campeão cearense e 9º na Série A.

Título inédito da Copa do Nordeste, campeão cearense e 9º na Série A. 2020: Participação inédita da Copa Sul-Americana, campeão cearense e permanência na Série A.

Participação inédita da Copa Sul-Americana, campeão cearense e permanência na Série A. 2021: Semifinal inédita da Copa do Brasil, campeão cearense e 4º lugar na Série A.

Semifinal inédita da Copa do Brasil, campeão cearense e 4º lugar na Série A. 2022: Participação inédita na Libertadores, campeão cearense e da Copa do Nordeste, quartas da Copa do Brasil e 9º colocado da Série A.

Participação inédita na Libertadores, campeão cearense e da Copa do Nordeste, quartas da Copa do Brasil e 9º colocado da Série A. 2023: Participação na Libertadores, campeão cearense, final inédita da Copa Sul-Americana (a disputar) e segue na Série A (disputando).

Legenda: Vojvoda é um dos técnicos mais vitoriosos da história do Fortaleza, levando o time a títulos da Copa do Nordeste e Estadual, como a classificação para duas Libertadores Foto: THIAGO GADELHA

Novidades nos 105 anos

Além de todo sucesso em campo, o Leão também segue realizando ações importantes fora dele. Como presente dos 105 anos, o clube lançou a terceira camisa, com o nome de "Eiffel", em homenagem ao que a França representa para a instituição, já que as cores da bandeira francesa inspiraram as cores do Tricolor.

Legenda: O Fortaleza lançou o terceiro uniforme na França em alusão aos 105 anos do clube Foto: Divulgação / Fortaleza EC

O novo produto foi lançado diretamente de Paris e contou com uma superprodução envolvendo o presidente Marcelo Paz e o mascote Juba, que viajaram para a capital francesa.

Outra ação importante é a inauguração de uma área de lazer dos hotéis no Pici, e a segunda é um complexo de lavanderia, rouparia e o vestiário de funcionários, que também envolve um lounge para jogadores.

Jogo no Aniversário

E em clima de festa pelos 105 anos, o Tricolor de Aço entra em campo nesta quarta-feira (18), contra o Vasco, em São Januário, às 21h30, pela 27ª rodada da Série A. Em grande momento na elite, o Leão sonha em entrar no G4. Com 42 pontos, o Tricolor pode encerrar a rodada em 3º lugar em caso de tropeços de Grêmio, Flamengo e Palmeiras.