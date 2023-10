FortalezaCast: o melhor momento da história do Leão?

O Fortaleza irá completar 105 anos vivendo o seu auge. Próximo do jogo mais importante da história, a final da Copa Sul-Americana, o FortalezaCast debate como o tricolor chegou a este momento. Quando e como o clube começa a passar pelo processo de transformação? Quais profissionais contribuíram para isso? E o que o passado ensina para outras conquistas do futuro? O FortalezaCast tem o comando de Brenno Rebouças com as participações do jornalista do SVM João Vitor Paiva e do jornalista Luca Laprovitera.

