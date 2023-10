Fortaleza lança terceira camisa em alusão aos seus 105 anos; veja imagens e valor

O Fortaleza lançou, nesta terça-feira (17), a sua nova terceira camisa. Em vídeo lançado nas redes sociais, o clube divulgou imagens do novo uniforme em alusão aos seus 105 anos. A blusa tem o nome de "Eiffel" e é uma homenagem ao que a França representa para a instituição, já que as cores da bandeira francesa inspiraram as cores do Tricolor.

O novo produto foi lançado diretamente de Paris e contou com uma superprodução envolvendo o presidente Marcelo Paz e o mascote Juba, que viajaram para a capital francesa.

O novo enxoval já está a venda de forma online e chegará a todas as lojas Leão 1918 nesta quarta-feira (18). O valor das camisas é de R$ 299,99. Além do modelo azul, também está disponível um modelo na cor branca, que será utilizada pelos goleiros.

VEJA FOTOS DA CAMISA:

Legenda: Fortaleza lança novo terceiro uniforme. Foto: Divulgação / Fortaleza

