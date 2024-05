Técnico da Chapecoense revela quais pontos deve priorizar para duelo contra o Ceará pela Série B

Diferente do Ceará, que não perde há quatro jogos na Série B, a Chapecoense vem de uma sequência de três empates e uma derrota. O técnico Umberto Louzer defendeu que a postura da equipe catarinense será fundamental para o duelo na Arena Castelão, válido pela sétima rodada da competição. O treinador ainda revelou quais pontos vai priorizar no jogo contra o Alvinegro.

"Independente de sistema de jogo, o mais importante será o nosso comportamento. (O Ceará) É uma equipe que tem esse ímpeto ofensivo, que pressiona seus adversários, que busca seus resultados de vitória, principalmente no início dos jogos. E cabe a nós levar um comportamento que gere desconforto para a equipe adversária quando eles tiverem a posse de bola", destacou Louzer em coletiva pré-jogo nesta sexta-feira (24).

"Então é não deixar eles fazerem as conexões, aquilo que eles são fortes. E quando a gente tiver a bola também, fazer com que eles corram para trás, gerar esse desconforto no sistema defensivo. É dessa maneira que a gente acredita que podemos quebrar esse ímpeto do adversário. Jogar esse desconforto para eles nas duas fases do jogo. Seja atacando ou defendendo. É esse comportamento que a gente vai levar independente de quem for iniciar a partida", completou.

Ao todo, 20 jogadores foram relacionados para a disputa. A delegação desembarcou na capital cearense no início da madrugada desta sexta-feira. No sábado, o grupo treina no CT do Fortaleza. A Chape está em 10º lugar na tabela, com 9 pontos somados. Já o Alvinegro tem a mesma quantidade, mas está em oitavo pois tem maior saldo de gols. O duelo entre as equipes será neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília).

VEJA LISTA DE RELACIONADOS DA CHAPE:

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: