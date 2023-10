Torcida do Fortaleza esgota lote de 3.500 ingressos para final da Sul-americana em poucos minutos

Durou pouco tempo a disponibilidade de ingressos da torcida do Fortaleza para a final da Copa Sul-americana. Com início às 15 horas, os 3.500 ingressos colocados à venda pela Conmebol foram vendidos em menos de 15 minutos. A expectativa agora é de que uma nova carga de ingressos seja colocada para comercialização. O preço para o setor destinado para a torcido do Fortaleza era de de USD 30, aproximadamente R$ 153.

Legenda: Ingressos esgotados em poucos minutos Foto: Reprodução

A venda dos bilhetes é exclusivamente pelo site da Conmebol. O torcedor deverá se cadastrar utilizando seu CPF. Vale ressaltar que podem ser comprados até cinco ingressos por pessoa. Cada bilhete porta a identificação de cada comprador, uma vez que são intransferíveis. A final da Copa Sul-Americana, entre Fortaleza e LDU acontece no Estádio Domingo Burgueño, dia 28 em Maldonado, no Uruguai, às 17h.

Na última sexta-feira (13), bilhetes para outros setores do estádio já estavam disponíveis para compra.

Entenda as categorias:

A categoria 1 é um setor geral, ou seja, não exclusivo para torcedores do Fortaleza.

A categoria 2 trata-se de um setor misto. A Conmebol garantiu 500 ingressos para o Fortaleza, que estarão nominais no site.

Categoria 3 é exclusivo para os times finalistas.

Legenda: Fortaleza x LDU: ingressos começam a ser vendidos Foto: ARTE / DIARIO DO NORDESTE