Fortaleza é o quinto time que mais somou pontos nas últimas três edições da Série A; veja números

O Fortaleza está muito próximo de ser o primeiro nordestino a alcançar o feito de disputar a Série A por seis temporadas consecutivas. Presente na elite nacional desde 2019, o Leão se acostumou a figurar na parte de cima da tabela e isso se reflete nas estatísticas. Nas últimas três edições da competição, o time de Juan Pablo Vojvoda é o quinto que mais somou pontos no período.

Ao todo, são 155 pontos em 102 jogos, oriundos de 44 vitórias, 23 empates e 35 derrotas. Neste recorte, o Fortaleza marcou 123 gols e sofreu 110. Os números compreendem as edições de 2021, 2022 e 2023, que ainda está em andamento.

Quem lidera o ranking no quesito pontuação é o Palmeiras que foi campeão em 2022 e tem 191 pontos. Atlético-MG, campeão em 2021, com 182, Flamengo, campeão em 2020, com 177, e Fluminense, com 165, são os únicos que aparecem à frente do Leão e completam o top-5.

VEJA O TOP-10:

Palmeiras: 66 + 81 + 44 = 191 Atlético-MG: 84 + 58 + 40 = 182 Flamengo: 71 + 62 + 44 = 177 Fluminense: 54 + 70 + 41 = 165 Fortaleza: 58 + 55 + 42 = 155 Corinthians: 57 + 65 + 31 = 153 Internacional: 48 + 73 + 32 = 153 Athletico-PR: 47 + 58 + 41 = 146 Bragantino: 56 + 44 + 46 = 146 São Paulo = 48 + 54 + 35 = 137

