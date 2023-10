Fortaleza é o time da Série A com mais gols marcados em sequência de trocas de passes

O Fortaleza é o líder entre os times da Série A do Brasileirão 2023 no quesito gols marcados após uma sequência de trocas de passes em toda a temporada 2023. Na atual temporada, o Leão já marcou 44 gols em jogadas construídas através de trocas de passes.

Ao todo, o Tricolor do Pici marcou, até o momento, 116 gols em 2023. Dessa forma, cerca de 37% das vezes em que balançou as redes adversárias aconteceram através de jogadas que envolveram uma sequência de trocas de passes entre jogadores do time.

Legenda: Jogadores do Fortaleza comemorando gol Foto: Fabiane de Paula/SVM

O segundo lugar da lista, confeccionada pelo portal SofaScore, é ocupado pelo Grêmio, que marcou 38 gols nessas circunstâncias na atual temporada. O Fluminense fecha o pódio nesta quesito, com 34 gols marcados em sequência de trocas de passes.

VEJA A LISTA COMPLETA, DIVULGADA PELO SOFASCORE