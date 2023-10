Carga de ingressos para a torcida do Fortaleza na final da Sul-Americana pode aumentar; entenda

A carga de 3,5 mil ingressos disponível para a torcida do Fortaleza para a final da Sul-Americana pode aumentar. O Diário do Nordeste apurou que mais ingressos exclusivos para as torcidas de Fortaleza e LDU podem ser comercializados dependendo da demanda.

Apesar da possibilidade do aumento de carga, não se sabe exatamente quantos novos bilhetes seriam disponibilizados para a torcida de cada clube, no caso de confirmação.

A venda dos 3,5 mil ingressos iniciais disponíveis exclusivamente para a torcida do Fortaleza (na categoria 3) terá início na próxima terça-feira (17), às 15h de Brasília, através do site sudamericana.eleventickets.com.

INGRESSOS EM OUTROS SETORES

O torcedor do Fortaleza também pode comprar ingressos para as categorias 1 e 2. A categoria 1 é um setor geral, ou seja, não exclusivo para torcedores do Fortaleza. No caso da categoria 2, a Conmebol garantiu 500 ingressos para o Fortaleza, que estarão nominais no site.

A venda desses 500 ingressos da categoria 2 voltados para a torcida do Fortaleza também terá início na próxima terça-feira (17), às 15h de Brasília, através do site.

Fortaleza e LDU entram em campo no dia 28 de outubro, às 17h de Brasília, no Estádio Domingo Burgeño Miguel, em Maldonado (URU), para disputar a grande final da Copa Sul-Americana 2023.